Коронавірус, карантин та вибори у США: що українці найчастіше шукали в Google у 2020 році

Пошуковий сервіс Google традиційно представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів за рік. У 2020 році українці найбільше цікавилися питаннями, пов'язаними з коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Google.

Зокрема, найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став “коронавирус”. Також до першої десятки увійшли запити “коронавирус рекомендации”, “симптомы коронавируса” і “карантин в Украине”.

Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс “Google Classroom”, освітній проєкт “На урок” і сервіс для відеоконференцій Zoom.

Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу “Холостячка” і святами 2020 року.

У категорії “Персона” українці найчастіше шукали інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального, обраного президента США Джо Байдена і президента Білорусі Олександра Лукашенко.

Серед людей, які померли у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михаїла Жванецького.

В категорії “Фільми” в 2020 році українці найчастіше шукали фільм 2011 року Стівена Содерберга “Зараза”. Більшу частину місць в першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: “Чаклунка: Повелителька темряви”, “Після сварки”, анімація “Крижане серце 2”, українська комедія “Скажене весілля 2”. Також українців цікавила оскароносна корейська драма “Паразити”.

Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу “Холостячка”. Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму “Паперовий будинок”, український серіал “Спіймати Кайдаша” і фентезі “Відьмак”.

“Покупкою року” в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

У категорії “Книги” перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт “Маленькі жінки”. В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін “Гордість і упередження”, фентезі “Відьмак” Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла “1984” і один з найвідоміших романів Стівена Кінга “Воно”.

У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов’язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх.

Крім того, намагалися з’ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж.

Крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.

Повний список найпопулярніших запитів 2020 року в Україні можна подивитися за посиланням.