Коронавірус, карантин та вибори у США: що українці найчастіше шукали в Google у 2020 році

Про це повідомила пресслужба Google.
Зокрема, найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став “коронавирус”. Також до першої десятки увійшли запити “коронавирус рекомендации”, “симптомы коронавируса” і “карантин в Украине”.
Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс “Google Classroom”, освітній проєкт “На урок” і сервіс для відеоконференцій Zoom.
Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу “Холостячка” і святами 2020 року.
У категорії “Персона” українці найчастіше шукали інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального, обраного президента США Джо Байдена і президента Білорусі Олександра Лукашенко.
Серед людей, які померли у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михаїла Жванецького.
В категорії “Фільми” в 2020 році українці найчастіше шукали фільм 2011 року Стівена Содерберга “Зараза”. Більшу частину місць в першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: “Чаклунка: Повелителька темряви”, “Після сварки”, анімація “Крижане серце 2”, українська комедія “Скажене весілля 2”. Також українців цікавила оскароносна корейська драма “Паразити”.
Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу “Холостячка”. Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму “Паперовий будинок”, український серіал “Спіймати Кайдаша” і фентезі “Відьмак”.
“Покупкою року” в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.
У категорії “Книги” перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт “Маленькі жінки”. В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін “Гордість і упередження”, фентезі “Відьмак” Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла “1984” і один з найвідоміших романів Стівена Кінга “Воно”.
У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов’язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх.
Крім того, намагалися з’ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж.
Крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.
Повний список найпопулярніших запитів 2020 року в Україні можна подивитися за посиланням.