Організатори найпрестижнішої кінопремії “Оскар-2021” заявили, що проведуть її у звичному режимі попри пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання Variety.

Захід проведуть, як і до цього, в театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Церемонію вручення перенесли з 28 лютого на 25 квітня.

Один з організаторів розповів виданню, що вони не розглядають формат віртуального нагородження. Навіть у разі, якщо до цього часу кінотеатри у США не відкриють, “Оскар-2021” віртуально не проводитимуть.

Однак поки невідомо, які протоколи безпеки підготували організатори.