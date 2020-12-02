Про це повідомляє видання Variety.
Захід проведуть, як і до цього, в театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Церемонію вручення перенесли з 28 лютого на 25 квітня.
Один з організаторів розповів виданню, що вони не розглядають формат віртуального нагородження. Навіть у разі, якщо до цього часу кінотеатри у США не відкриють, “Оскар-2021” віртуально не проводитимуть.
Однак поки невідомо, які протоколи безпеки підготували організатори.
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