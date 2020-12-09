Про це пише People.
Напередодні Кортні поділилася фотографією, на якій вона напівлежить на ліжку і читає сценарій.
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Instagram-аккаунт фільму, своєю чергою, поділився світлиною моделі, розкривши ім’я персонажа, якого вона зіграє: “Представляємо вам Джессіку Майлз Торрес”.
Це не перша акторська робота Кардаш’ян, але перший досвід фільмування для великого екрану. Раніше вона дебютувала в телесеріалі “Одне життя, щоб жити”, зігравши Кассандру Кавано.
- Родина Кардаш’ян через епідемію коронавірусу вперше за останні 42 роки скасувала різдвяну вечірку.