Про це пише People.

Напередодні Кортні поділилася фотографією, на якій вона напівлежить на ліжку і читає сценарій.

 

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Instagram-аккаунт фільму, своєю чергою, поділився світлиною моделі, розкривши ім’я персонажа, якого вона зіграє: “Представляємо вам Джессіку Майлз Торрес”.

Це не перша акторська робота Кардаш’ян, але перший досвід  фільмування  для великого екрану. Раніше вона дебютувала в телесеріалі “Одне життя, щоб жити”, зігравши Кассандру Кавано.

  • Родина Кардаш’ян через епідемію коронавірусу вперше за останні 42 роки скасувала різдвяну вечірку.