Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян, модель і бізнесвумен Кортні Кардаш'ян зніметься в перезапуску романтичної комедії "Це все вона".

Про це пише People.

Напередодні Кортні поділилася фотографією, на якій вона напівлежить на ліжку і читає сценарій.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Instagram-аккаунт фільму, своєю чергою, поділився світлиною моделі, розкривши ім’я персонажа, якого вона зіграє: “Представляємо вам Джессіку Майлз Торрес”.

Це не перша акторська робота Кардаш’ян, але перший досвід фільмування для великого екрану. Раніше вона дебютувала в телесеріалі “Одне життя, щоб жити”, зігравши Кассандру Кавано.