ЗеПорушення

52

Всього порушень

28

Днів без порушень
18:30 Голова МЗС Литви про угоду США та Німеччини: Ця помилка буде дорого коштувати
18:15 Мікаелу Коел приєднається до акторського складу сиквелу «Чорної пантери»
18:05 Кортні Кокс отримала «Еммі» за спецепізод «Друзів»
17:42 Зірка «Американського пирога» Міна Суварі розповіла про пережите в дитинстві насильство
17:32 Двейн Джонсон прокоментував ворожнечу з Віном Дізелем під час зйомок «Форсажу»
17:22 У Києві пасажири штовхали тролейбус і в’їхали в позашляховик: відео
17:09 Twitter тестує можливість ставити дизлайки коментарям
17:00 Леслі Грейс зіграє роль Бетгьорл в однойменному фільмі HBO Max
16:45 Порошенко дав поради, як протидіяти «Північному потоку-2»: «Поки ним не пішов газ – нічого не втрачено»
16:37 У пошуках нелегальних працівників: інспекторам потрібно 36 років, щоб перевірити увесь бізнес
16:32 Вперше в історії саудівські жінки-солдати охороняють Мекку під час Хаджу
16:07 В Держпраці розповіли, скільки неофіційних працівників виявили за три тижні інспектування
15:48 Порошенко привіз на Донбас комплект відеорозвідки для військових
15:45 Зірка «Дуже страшного кіно» Анна Феріс таємно вийшла заміж
Ексклюзив
15:22 Суд зобов’язав ДБР розслідувати «держзраду» Зеленського у справі «Вагнергейту»
14:58 YouTube видалив відеоролики президента Бразилії Болсонару через COVID-дезінформацію
14:45 Росія поскаржилася на Україну до ЄСПЛ: через рейс MH17 та події на Майдані
14:42 Гарві Вайнштейн в суді Лос-Анджелеса не визнав себе винним у зґвалтуваннях
14:31 Ізраїль вперше у світі випробує COVID-вакцину у капсулах
13:59 1,5 млн дітей втратили батьків через пандемію COVID-19
13:57 Аргентина першою з країн Латинської Америки запровадила посвідчення особи для небінарних людей
13:33 Фото спортсменів, що стали на коліно, дозволили публікувати в акаунтах Олімпійських ігор
13:24 COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти штаму Delta – дослідження
13:00 Організатори Олімпіади в Токіо повідомили про 12 нових випадків COVID-19
12:44 Принцу Джорджу – 8! Опубліковано нове фото спадкоємця британського престолу
12:36 «Брати суттю»: Мендель розповіла, як «правильно» боротися з російською пропагандою
12:29 СБУ викрила на Херсонщині агентурну мережу ФСБ РФ з інформаторами-правоохоронцями та чиновниками
12:06 Відсьогодні у Києві можна вакцинуватися препаратом Moderna: де та коли
11:44 У Японії звільнили режисера церемонії відкриття Олімпіади через давній «жарт» про Голокост
11:36 Нідерланди дозволили в’їзд українцям
11:31 В київській лікарні виявили шість випадків COVID-19 штаму Delta
11:05 Син Байдена позбувся наркозалежності
10:42 Походження COVID-19: у Китаї відмовилися співпрацювати з ВООЗ на новому етапі розслідування
10:27 На Мадагаскарі тисячі сімей голодують через найсильнішу за 40 років посуху

Кортні Кокс отримала «Еммі» за спецепізод «Друзів»

Голлівудська акторка Кортні Кокс отримала “Еммі” за спецепізод “Друзів”. Зірка зізналася, що розділяє цю перемогу з колегами.

Четвер, 22 липня 2021, 18:05

Про це повідомляє Entertainment Weekly.

За своє десятирічне існування ситком “Друзі” отримав 62 номінації “Еммі”. П’ять з них отримала Еністон, шість – Кудроу, три – Леблан, одну – Швіммер, а Перрі неодноразово претендував на звання “кращого комедійного актора”. 

Лише Кокс ніколи не номінували на “Еммі” за роботу у “Друзях”. У червні акторка зізналася, що раділа за колег, але сумувала, що її успіхи ігнорують.

“Я раділа за всіх, а потім я нарешті подумала: “О, залишилася тільки я”. Це було боляче”, – зізналася акторка.

До речі, Кокс не лише знялася у спецепізоді “Друзів”, а й була виконавчою продюсеркою шоу. Технічно її номіновано не за акторську гру, а за продюсування. Тепер володарка “Еммі” радіє, що возз’єднання “Друзів” отримало таку гарну оцінку. Однак вона розділяє цю перемогу з кінопродюсером Беном Вінстоном.

Це була не зовсім та “Еммі”, на яку я чекала. Я з тобою чесна. Я дуже щаслива бути частиною цього. Я схвильована, що мені довелося зробити це на сцені в тій же студії, на тій же сцені, з тими неймовірними людьми, яких я так люблю. І я дуже схвильована, але ця “Еммі” насправді належить Бену Вінстону… але, я дуже щаслива”, – прокоментувала Кокс.

  • Наприкінці травня на екрани вийшов довгоочікуваний спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. Проте, як виявилося, під час фільмування виникли непередбачувані труднощі.
  • Американська актриса і телеведуча ток-шоу The View Шеррі Шеперд заявила про відсутність расової різноманітності в серіалі “Друзі”.
  • Одна з творців серіалу “Друзі” – сценаристка Марта Кауффман – визнала відсутність расового розмаїття в ситкомі.
Теги: Друзі, Еммі, Кортні Кокс

Читати #Букви у Telegram і у Facebook