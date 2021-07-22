Кортні Кокс отримала «Еммі» за спецепізод «Друзів»

Про це повідомляє Entertainment Weekly.

За своє десятирічне існування ситком “Друзі” отримав 62 номінації “Еммі”. П’ять з них отримала Еністон, шість – Кудроу, три – Леблан, одну – Швіммер, а Перрі неодноразово претендував на звання “кращого комедійного актора”.

Лише Кокс ніколи не номінували на “Еммі” за роботу у “Друзях”. У червні акторка зізналася, що раділа за колег, але сумувала, що її успіхи ігнорують.

“Я раділа за всіх, а потім я нарешті подумала: “О, залишилася тільки я”. Це було боляче”, – зізналася акторка.

До речі, Кокс не лише знялася у спецепізоді “Друзів”, а й була виконавчою продюсеркою шоу. Технічно її номіновано не за акторську гру, а за продюсування. Тепер володарка “Еммі” радіє, що возз’єднання “Друзів” отримало таку гарну оцінку. Однак вона розділяє цю перемогу з кінопродюсером Беном Вінстоном.

“Це була не зовсім та “Еммі”, на яку я чекала. Я з тобою чесна. Я дуже щаслива бути частиною цього. Я схвильована, що мені довелося зробити це на сцені в тій же студії, на тій же сцені, з тими неймовірними людьми, яких я так люблю. І я дуже схвильована, але ця “Еммі” насправді належить Бену Вінстону… але, я дуже щаслива”, – прокоментувала Кокс.