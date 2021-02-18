Актриса Кортні Кокс виконала культову пісню "I'll Be There for You" з серіалу "Друзі" на піаніно.

Відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Музикант Джоел Тайлор підіграв актрисі на гітарі. При цьому на фоні грала оригінальна версія пісні.

В кінці відео Кортні відгукнулася на чоловічий голос за кадром, а потім пожартувала, що “це був Чендлер”.

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З 1994 по 2004 рік Кокс грала Моніку Геллар в популярній комедії від NBC.

Актриса та її партнери – Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Меттью Перрі, Девід Швіммер і Метт Леблан – повинні з’явитися в довгоочікуваному возз’єднання “Друзів” на каналі HBO Max, прем’єра якого була відкладена в минулому році через епідемію COVID-19.