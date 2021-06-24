Про це пише журнал People.
У першій частині стрічки Кортні Кокс та Джим Керрі грали пристрасну парочку. Втім, досі ніхто й не підозрював існування симпатії між акторами.
Кокс розповіла, що її вразила здатність колеги бути настільки різним у кадрі. У якийсь момент між ними промайнула іскра.
“Я пам’ятаю, коли ми вперше проводили репетиції, він просто грав пряміше. А потім він вмикав Ейс Вентуру, коли ми почали знімати, і я подумала: “Боже мій, він найсмішніша людина у світі”. Закоханість, звичайно, була”, – зізналася акторка.
Кокс додала, що їм вдалося зберегти теплі дружні стосунки, але не відповіла на питання про те, чи було між ними щось романтичніше.
- Раніше стало відомо, що популярні актори Кортні Кокс і Меттью Перрі, які зіграли пару в культовому серіалі “Друзі”, виявилися далекими родичами.