Голлівудська акторка Кортні Кокс вперше зізналася, що вона була закоханою в Джима Керрі під час знімання фільму “Ейс Вентура”.

Про це пише журнал People.

У першій частині стрічки Кортні Кокс та Джим Керрі грали пристрасну парочку. Втім, досі ніхто й не підозрював існування симпатії між акторами.

Кокс розповіла, що її вразила здатність колеги бути настільки різним у кадрі. У якийсь момент між ними промайнула іскра.

“Я пам’ятаю, коли ми вперше проводили репетиції, він просто грав пряміше. А потім він вмикав Ейс Вентуру, коли ми почали знімати, і я подумала: “Боже мій, він найсмішніша людина у світі”. Закоханість, звичайно, була”, – зізналася акторка.

Кокс додала, що їм вдалося зберегти теплі дружні стосунки, але не відповіла на питання про те, чи було між ними щось романтичніше.