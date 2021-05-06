Коштовності, які належали прийомній дочці французького імператора Бонапарта Наполеона, будуть продані на аукціоні Christie's в Женеві наступного тижня.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Коштовності датуються початком 19 століття і вважаються весільним подарунком Стефані де Богарне, усиновленої Наполеоном і його дружиною Жозефіною Богарне.

“Більшість коштовностей, які походять з французького двору, вже потрапили в музеї або в дуже важливі колекції. Майже нереально побачити, як на ринок виходить річ людини з родини, яка сходить до Наполеона … і таке трапляється, може бути, раз на століття”, – сказав Лукас Білер з ювелірного відділу Christie’s.

Дев’ять прикрас, які продаються окремо, включають намисто і тіару, прикрашену сапфірами.

Згідно каталогу аукціону, коштовності оцінюються в цілому від 471 000 до 821 000 доларів. Вони увійшли в число 144 лотів, які повинні піти з молотка на аукціоні наступного тижня.