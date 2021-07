«Космічний пеніс»: ракета Безоса стала мемом у Twitter

Про це повідомляють #Букви.

Безос відправився у космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard. Його супроводжували брат Марк Безос, 82-річна американська пілотеса і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.

Ракета піднялась на висоту у понад 100 кілометрів від поверхні Землі. Після цього капсула з екіпажем відокремилась від ракети. Усі члени екіпажу перебували у стані невагомості впродовж кількох хвилин.

New Shepard за лічені години стала справжнім мемом у Twitter. Користувачі називають її “космічним пенісом”, й згадують Доктора Зло з пародійних бойовиків про Остіна Паверса.

#Букви зібрали найцікавіші реакції.

“Не можу дивитися на смішну фалічну ракету Blue Origin Безоса, не згадуючи версію Остіна Паверса”

Can't look at Bezos' ridiculously phallic Blue Origin rocket without thinking of the Austin Powers version pic.twitter.com/4G05mDTIal — Mark Williams (@ibemarkwilliams) July 20, 2021

“Це кривавий пеніс! Навіть Доктор Зло з Остіна Паверса був витонченішим за це”

That's a bloody penis!! Even Dr Evil from Austin Powers was more subtle than that… pic.twitter.com/JnFANLviJL — El 🌸 (@ReturnOfTheEl_) July 20, 2021

“Ми так захопилися тим, що називали Джеффа Безоса “Лексом Лютором”, що не побачили картини Доктора Зло перед нашими очима”

We were all too preocuppied with calling Jeff Bezos "Lex Luthor" that we didn't see the Dr. Evil picture forming before our eyes, pic.twitter.com/oI0xI4DHOw — Karn EX (@Karn_EX) July 20, 2021

“Як би не було сумно, але Джефф Безос насправді є Доктором Зло Остіна Паверса”

How have we all missed that Jeff Bezos is actually just Dr. Evil from Austin Powers — 🔪 mika 🦈 (@RIPmika) July 20, 2021

“Ракета Blue origin проти ракети Остіна Паверса… У Річарда Бренсона хоча б був оригінальний дизайн, коли він полетів у космос минулого тижня”

Blue origin rocket vs Austin powers space ship… At least Richard Branson had an original design when he went to space last week pic.twitter.com/TrcfJKN8Zo — JoeHoh (@joe_hoh) July 20, 2021

“Я плачу. Він дійсно Доктор Зло”

IM CRYING HE REALLY DR.EVIL pic.twitter.com/2rKkBocwJR — Shamz ॐ ‎۞ 🐅 (@shoumikitiki) July 20, 2021

“Дивлюся запуск, і все, про що я можу думати, це Остін Паверс”

Watching the launch, and all I can think of is Austin Powers #BlueOrigin pic.twitter.com/OzmvQmLTaM — that’s not my name (@snarky_snack) July 20, 2021

“Життя Остіна Паверса зараз”

Life is Austin Powers now. pic.twitter.com/G4MPEd0XWv — Karl’s farm hand (@MotherofPups) July 20, 2021

“Ми зараз всі живемо у фільмі Остіна Паверса”

“Очевидно, Джефф Безос спостерігає за Остіном Паверсом”

“Якщо політ у космос у ракеті-пенісі, розробленій Доктором Зло, – це кінець капіталізму, можливо, ми щось переплутали”

If being shot into space in a Dr. Evil designed penis rocket is the end all be all of capitalism, maybe we messed up. pic.twitter.com/hirGPia6Eu — 🎙Ross Bolen (@WRBolen) July 20, 2021

“Хтось уже пожартував над тим, що ракета Джеффа Безоса виглядає як ракета Доктора Зла?”

Has anyone already made a joke about how #JeffBezos rocket looks like Dr. Evil's rocket? Hell for that matter… pic.twitter.com/uLCl5jLz8O — Caleb English (@TheEnglishman84) July 20, 2021

“Космічний пеніс злетів”

The space penis is aloft — Drew Magary (@drewmagary) July 20, 2021

“Чоловіки буквально запускають себе у космос на ракеті-пенісі замість того, щоб піти на терапію”

Men will literally launch themselves into space in a penis rocket instead of going to therapy. pic.twitter.com/W2gH99Dz6U — Ramblin Mama (@ramblinma) July 20, 2021

“Гігантський пеніс летить у космос”

BREAKING: Giant penis launches into space pic.twitter.com/V8ZuBPzVjq — Sven Henrich (@NorthmanTrader) July 20, 2021

“Величезний пеніс сьогодні полетів у космос”

A huge penis flew into space today. pic.twitter.com/glSCMCBjfo — jelani cobb (@jelani9) July 20, 2021

“Найбагатша людина у світі вирушила на десять хвилин у космічну подорож на ракеті у формі пеніса, метафори нам більше не потрібні”

The world’s richest man went on a ten minute space ride in a penis shaped rocket we don’t need metaphors anymore — Daniel Kibblesmith (@kibblesmith) July 20, 2021