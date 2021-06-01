Український гурт KOZAK SYSTEM випустив кліп, присвячений 15-річному громадському активісту Данилу Дідіку, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року.

Відео опубліковано на каналі в YouTube.

“Він мав мільйон варіантів цікаво прожити своє життя, однак загинув за те, щоб такий шанс був у нас”, – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, що 22 лютого 2015 року, в річницю перемоги Революції Гідності, у Харкові розпочалася хода на підтримку єдності України, в якій брав участь Данило. Біля Палацу Спорту активісти вишикувалися в колону та рушили до майдану Свободи, однак встигли пройти лише 100 метрів, коли пролунав вибух.

Хлопець ішов попереду колони, перебував поблизу епіцентру вибуху й отримав тяжку черепно-мозкову травму. Данило впав у кому. Наступного дня, 23 лютого 2015 року, не приходячи до тями, Данило помер. Тоді від вибуху загинули ще троє учасників ходи: Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).