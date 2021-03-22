З 2008 року було випущено безліч фільмів і телешоу Marvel. Тепер у всіх них є рейтинг - в цей список увійшли нові випуски на Disney +, "Сокіл та Зимовий солдат" та ін.

Про це пише видання JustJared.

В цілому, фільми Marvel мали касовий успіх, навіть якщо відгуки були не настільки сприятливими.

JustJared зібрав всі рейтинги із сайту Rotten Tomatoes (веб-сайт, на якому збираються відгуки про фільми, серіали, телешоу) для кожного з фільмів Marvel і розташували їх у порядку від гіршого до кращого.

Rotten Tomatoes оцінює фільм як fresh, коли “не менше 60% відгуків про фільм або телешоу позитивні”, і оцінює фільм як certified fresh зі “стабільною оцінкою Tomatometer 75% або вище” і “не менше п’яти відгуків від провідних критиків”.

Наприклад:

25. Тор: Царство темряви (2013) – має рейтинг 66%

24. Неймовірний Халк, 67%

23. Залізна людина 2, 72%

22. Месники: Ера Альтрона, 75%

21. Тор, 77%

19. Залізна людина-3, 79%; Капітан Марвел, 79%

18. Перший месник, 80%

17. Ant-Man, 82%

16. Вартові галактики-2, 85%

15. Месники: Війна нескінченності, 85%

14. Людина-мураха та Оса, 87%

13. Доктор Стрендж, 89%

10. Перший месник: Друга війна, 90%; Перший месник: Громадянська війна, 90%; Людина-павук: Далеко від дому, 90%

8. ВандаВіжн, 91%; Месники, 91%

6. Людина-павук: Повернення додому, 92%; Вартові галактики, 92%

5. Тор: Раґнарок, 93%

2. Залізна людина, 94%; Сокіл та Зимовий солдат, 94%; Месники: Завершення, 94%

1. Чорна пантера, 96%.