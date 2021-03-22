Про це пише видання JustJared.
В цілому, фільми Marvel мали касовий успіх, навіть якщо відгуки були не настільки сприятливими.
JustJared зібрав всі рейтинги із сайту Rotten Tomatoes (веб-сайт, на якому збираються відгуки про фільми, серіали, телешоу) для кожного з фільмів Marvel і розташували їх у порядку від гіршого до кращого.
Rotten Tomatoes оцінює фільм як fresh, коли “не менше 60% відгуків про фільм або телешоу позитивні”, і оцінює фільм як certified fresh зі “стабільною оцінкою Tomatometer 75% або вище” і “не менше п’яти відгуків від провідних критиків”.
Наприклад:
25. Тор: Царство темряви (2013) – має рейтинг 66%
24. Неймовірний Халк, 67%
23. Залізна людина 2, 72%
22. Месники: Ера Альтрона, 75%
21. Тор, 77%
19. Залізна людина-3, 79%; Капітан Марвел, 79%
18. Перший месник, 80%
17. Ant-Man, 82%
16. Вартові галактики-2, 85%
15. Месники: Війна нескінченності, 85%
14. Людина-мураха та Оса, 87%
13. Доктор Стрендж, 89%
10. Перший месник: Друга війна, 90%; Перший месник: Громадянська війна, 90%; Людина-павук: Далеко від дому, 90%
8. ВандаВіжн, 91%; Месники, 91%
6. Людина-павук: Повернення додому, 92%; Вартові галактики, 92%
5. Тор: Раґнарок, 93%
2. Залізна людина, 94%; Сокіл та Зимовий солдат, 94%; Месники: Завершення, 94%
1. Чорна пантера, 96%.
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