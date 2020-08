«Краса жити двічі»: Шерон Стоун випустить мемуари

Про це повідомляє The Hollewood Reporter.

Книга буде випущена видавництвом Alfred A. Knopf в березні 2021 року. Вона буде також доступна в електронному вигляді та в форматі аудіокниги, яку прочитає сама Шерон.

У мемуарах вона розповість про своє дитинство в Пенсільванії, кар’єру в Голлівуді, пережитий інсульті та його наслідки, а також про свою благодійну діяльність.

“Можливість спонукала мене написати цю книгу – можливість рости і ділитися цим зростанням. Я навчилася пробачати те, що неможливо пробачити. Я сподіваюся, що, коли я поділюся з вами своїм життєвим досвідом, ви навчитеся робити те ж саме”, – зазначила Стоун.

Possibility made me write this book: the opportunity to grow & to share that growth. I have learned to forgive the unforgivable. My hope is that as I share my journey you too will learn to do the same.

🌿🤍Sharon

The Beauty of Living Twice

Rel: March 2021.

Publisher: @AAKnopf pic.twitter.com/4KgMidtPCO

— Sharon Stone (@sharonstone) August 11, 2020