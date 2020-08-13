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«Краса жити двічі»: Шерон Стоун випустить мемуари

Американська актриса і колишня модель Шерон Стоун випустить мемуари про своє життя і кар'єру "The Beauty of Living Twice" ("Краса жити двічі").

Четвер, 13 серпня 2020, 12:39

Про це повідомляє The Hollewood Reporter.

Книга буде випущена видавництвом Alfred A. Knopf в березні 2021 року. Вона буде також доступна в електронному вигляді та в форматі аудіокниги, яку прочитає сама Шерон.

У мемуарах вона розповість про своє дитинство в Пенсільванії, кар’єру в Голлівуді, пережитий інсульті та його наслідки, а також про свою благодійну діяльність.

“Можливість спонукала мене написати цю книгу – можливість рости і ділитися цим зростанням. Я навчилася пробачати те, що неможливо пробачити. Я сподіваюся, що, коли я поділюся з вами своїм життєвим досвідом, ви навчитеся робити те ж саме”, – зазначила Стоун.

Теги: , життя, зірка, Шерон Стоун, актриса, мемуары

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