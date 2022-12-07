У 2022 році одним з популярних емодзі стало "військове привітання" або "обличчя, яке вітає". Нещодавно це обличчя стало символом солідарності серед співробітників Twitter після масових звільнень, які ініціював американський мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомило Rolling Stone.

“Салют” як і багато інших емодзі додали минулого року. Видання зазначило, що безліч користувачів, зокрема від колишнього професіонала Call of Duty до члена міської ради Берклі та музиканта Зефані Джонга, стали одержимим цим смайлом. Крім того, фанати стверджували, що різноманітні вирази обличчя допомагали їм вистояти через випробування та страждання.

“Військове привітання” стало символом солідарності серед співробітників Twitter, яких звільнив новий власник компанії Ілон Маск. Емодзі стало настільки поширено, що сотні разів з’являлося у внутрішніх каналах корпоративного менеджера Slack, писав редактор Verge Алекс Хіт. За його словами, вони відправляли “обличчя, яке вітає”, коли заявляли, що не будуть залишатися на культурне переналаштування “Twitter 2.0”.

На початку листопада всього за один день з компанії Twitter було звільнено 50% працівників. До моменту масового скорочення співробітників у компанії працювало близько 8000 осіб. Наприкінці місяця повідомлялося, що компанія має намір продовжувати звільнення.

Водночас дизайнерка Одрі Девіс писала у Twitter, що вона ніколи не думала, що це обличчя змусить її “ридати”. Співробітники використовували салют як прощання та останній знак поваги.