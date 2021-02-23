Про це пише People.

65-річна мати сімейства Кардаш’ян-Дженнер йде стопами своїх доньок, роблячи перші кроки до створення своєї власної імперії краси.

Відомо, що 10 лютого Кріс вже подала заявку на реєстрацію відразу декількох торгових марок, зокрема Kris Jenner Skincare, Kris Jenner Skin і Kris Jenner Beauty.

У документах вона перерахувала широкий спектр косметичних товарів, які можуть бути включені в лінійку бренду, таких як косметика, засоби по догляду за шкірою, засоби по догляду за нігтями, штучні вії, засоби по догляду за волоссям і аромати.

Варто зазначити, що у дочок Кріс, Кайлі Дженнер і Кім Кардаш’ян, є власні лінії по догляду за шкірою та макіяжу, Kylie Comsetics і KKW Beauty відповідно. Кім також є власником компанії Skims, що займається спідньою білизною і хатнім одягом. У 2019 році 23-річна Кайлі продала 51 відсоток акцій Kylie Cosmetics косметичному конгломерату Coty Inc. за 600 мільйонів доларів.