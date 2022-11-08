Про це повідомляє People.

За словами Еванса, у школі він був далеко не “найкрутішим” хлопцем, тому зараз йому важко звикнути до такого титулу.

“Це була довга дорога до столу із крутими чуваками, за яким я тоді не сидів”, – сказав він.

Актор також зауважив, що готується до жартів з боку своїх друзів через звання найсексуальнішого чоловіка року. Водночас, додав він, його мамі сподобається таке визнання.

“Моя мама буде щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але цим вона справді може похвалитися”, – сказав Еванс.

За словами актора, на даний час він задоволений своєю акторською кар’єрою та зрозумів, що не хоче проводити весь час на знімальних майданчиках.

“Я занадто старий, щоб жити на валізах протягом 6-ти місяців. Я перейшов у більш приємну фазу, коли я щасливий просто бути вдома”, – додав він.

Кріс Еванс також зауважив, що він все частіше задумується про своє майбутнє життя за межами акторства, зокрема про одруження та батьківство.

“Це абсолютно те, чого я хочу”, – сказав актор.

Водночас він додав, що не готовий багато говорити про свою сім’ю, коли все станеться.

“Деякі речі ти хочеш залишити лише для себе чи тільки для моєї сім’ї та друзів”, – наголосив він.