Актор Кріс Лоуелл приєднався до акторського складу нового серіалу "Як я зустріла вашого тата" — спін-оффа популярного ситкому "Як я зустрів вашу маму".

Про це повідомляє портал Deadline.

За сюжетом жінка на ім’я Софі вирішує поділитися з сином історією про те, як познайомилася з його татом. Дія серіалу почнеться в 2021 році і розповість про Софі та її друзів.

Кріс Лоуелл зіграє одного з приятелів героїні – Джессі. Герой розумний, педантичний і цинічно ставиться до любові. Крім того, він початківець музикант, який працює водієм Uber, щоб зводити кінці з кінцями, і живе зі своїм кращим другом Томом.

Виконавчими продюсерами стали Картер Бейз і Крейг Томас, які були шоураннерами “Як я зустрів вашу маму”.

Авторами проєкту стали творці серіалу “Це ми” Ісаак Аптакер і Елізабет Бергер.

Серіал вийде на сервісі Hulu, дата релізу поки невідома.