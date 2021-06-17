Про це повідомляє портал Deadline.
За сюжетом жінка на ім’я Софі вирішує поділитися з сином історією про те, як познайомилася з його татом. Дія серіалу почнеться в 2021 році і розповість про Софі та її друзів.
Кріс Лоуелл зіграє одного з приятелів героїні – Джессі. Герой розумний, педантичний і цинічно ставиться до любові. Крім того, він початківець музикант, який працює водієм Uber, щоб зводити кінці з кінцями, і живе зі своїм кращим другом Томом.
Виконавчими продюсерами стали Картер Бейз і Крейг Томас, які були шоураннерами “Як я зустрів вашу маму”.
Авторами проєкту стали творці серіалу “Це ми” Ісаак Аптакер і Елізабет Бергер.
Серіал вийде на сервісі Hulu, дата релізу поки невідома.
- Раніше повідомлялося, що сервіс Hulu замовив продовження серіалу “Як я зустрів вашу маму”, який виходив з 2005 по 2014 рік. Сиквел отримав назву “Як я зустріла вашого тата”.