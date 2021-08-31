Про це повідомила пресслужба МЮ.

Зокрема, контракт з Роналду розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один за умови отримання робочої візи.

“Манчестер Юнайтед” – клуб, який завжди займав особливе місце в моєму серці, і я був вражений тими повідомленнями, що отримав з моменту оголошення про перехід. Мені не терпиться зіграти на “Олд Траффорд” перед повними трибунами й знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після міжнародних ігор і сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон”, – зазначив футболіст.

Зазначається, що Кріштіану, п’ятикратний володар Золотого м’яча, за свою кар’єру виграв понад 30 великих трофеїв, зокрема п’ять титулів у Лізі чемпіонів УЄФА, чотири клубних чемпіонати світу ФІФА, сім чемпіонських титулів в Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонат Європи та чемпіонат рідної Португалії.

Він також був кращим бомбардиром серії А минулого сезону і виграв золоту бутсу на чемпіонаті Європи цьогоріч.

У своєму першому виступі за “Манчестер Юнайтед” у період з 2003 по 2009 рік він забив 118 голів у 292 іграх.

Додамо, що умови контракту поки не розголошуються.