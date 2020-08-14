Про це пише CNN, посилаючись на інформацію джерела, близького до пари.
Так, Джон Ледженд презентував новий відеокліп на пісню Wild, в якому також знялася Кріссі. Наприкінці ролика з’являється кадр, на якому Ледженд ніжно обіймає опуклий животик своєї дружини.
У своєму Twitter-акаунті Кріссі також похизувалася цією новиною.
— chrissy teigen (@chrissyteigen) August 14, 2020
Джон Ледженд і Кріссі Тейген познайомилися у 2007 році на зніманні кліпу музиканта Stereo. Пропозицію своїй коханій співак зробив у 2011 році, а побралися вони у 2013.
Кріссі та Джон вже виховують двох дітей: чотирирічну доньку Луну і дворічного сина Майлза.
- Раніше британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санси Старк у серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас вперше стали батьками.