Про це пише CNN, посилаючись на інформацію джерела, близького до пари.

Так, Джон Ледженд презентував новий відеокліп на пісню Wild, в якому також знялася Кріссі. Наприкінці ролика з’являється кадр, на якому Ледженд ніжно обіймає опуклий животик своєї дружини.

У своєму Twitter-акаунті Кріссі також похизувалася цією новиною.

Джон Ледженд і Кріссі Тейген познайомилися у 2007 році на зніманні кліпу музиканта Stereo. Пропозицію своїй коханій співак зробив у 2011 році, а побралися вони у 2013.

Кріссі та Джон вже виховують двох дітей: чотирирічну доньку Луну і дворічного сина Майлза.