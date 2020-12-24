34-річна американська модель Кріссі Тейге, у якої в жовтні стався викидень, розповіла, що більше не зможе мати дітей.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Так, Кріссі опублікувала нове фото, на якому показала, як виглядає через три місяці після втрати дитини.

“Це я і моє тіло, буквально вчора. Хоча я більше не вагітна, кожен погляд в дзеркало нагадує мені про те, що могло бути. І я поняття не маю, чому у мене все ще круглий живіт, чесно. Це мене засмучує. Але я пишаюся тим, куди вся ця подорож привела моє тіло і мій розум”, – зазначила модель.

Вона також зізналася, що більше не зможе мати дітей, і додала, що їй “пощастило” мати двох дітей.

“Мені так подобається бути вагітною, і мені сумно, що я ніколи більше не завагітнію. Але мені пощастило, що у мене є два дивовижні малюка, які з кожним днем все сильніше перетворюються у великих маленьких людей. Люблю вас, друзі”, – наголосила Кріссі.

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