Американська модель, телеведуча і письменниця Кріссі Тейге розповіла підписникам в Instagram, що не може впоратися із депресією.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Вона написала, що “просто дивно прикидатися, ніби нічого не відбулося в онлайн-світі”, в той час, коли в реальному світі людині погано.

“Виходити на вулицю не хочу, а коли залишаюсь вдома тет-а-тет з власними думками, моя депресія нервує… Але я впевнена, що зараз не знаю, як з цим впоратися”, – написала Тейге.

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За її словами, вона “втратила себе” і тепер не може знайти, проте їй складно “вдавати, що все нормально”.

Тейге знайшла однодумців, разом з якими ділиться своїми переживаннями. Вони підтримують одне одного та намагаються психологічно допомогти.