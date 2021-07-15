Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Вона написала, що “просто дивно прикидатися, ніби нічого не відбулося в онлайн-світі”, в той час, коли в реальному світі людині погано.
“Виходити на вулицю не хочу, а коли залишаюсь вдома тет-а-тет з власними думками, моя депресія нервує… Але я впевнена, що зараз не знаю, як з цим впоратися”, – написала Тейге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
За її словами, вона “втратила себе” і тепер не може знайти, проте їй складно “вдавати, що все нормально”.
Тейге знайшла однодумців, разом з якими ділиться своїми переживаннями. Вони підтримують одне одного та намагаються психологічно допомогти.
- Восени минулого року модель Кріссі Тейге втратила дитину. Вона чекала на сина від свого чоловіка, співака Джона Ледженда. Це мала бути третя спільна дитина пари. Через кілька тижнів після викидня Кріссі написала есе про своє горе. Вона також зізнавалася шанувальникам, що вкрай важко переживає втрату дитини.
- У грудні Кріссі Тейге розповіла, що більше не зможе мати дітей.
- Попри те, що сталося, модель все ще мріє про третю дитину.