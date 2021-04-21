Американська модель, телеведуча і письменниця Кріссі Тейге зізналася, що Меган Маркл підтримала її після викидня.

Про це повідомляє журнал People.

За словами Тейге, вона і герцогиня Сассекська спілкувалися кілька разів, але спочатку вони зв’язалися після того, як в минулому році у моделі трапився викидень.

“Вона була така добра до мене. Вона написала мені про малюка Джека (ім’я ненародженої дитини, – ред.). Вона дійсно чудова і добра – така ж добра, як всі говорять”, – сказала Кріссі.

Вона також зазначила, що не розуміє, чому Меган критикують.

“Ти дивишся на це все і думаєш: “Боже мій, що такого поганого в людях, що їм доводиться виставляти цю людину такою злою або божевільною?” – сказала модель.

Крім того, Тейге додала, що вона також говорила з Маркл після відвертого інтерв’ю, яке вона і принц Гаррі дали Опрі Вінфрі в минулому місяці.

Зазначимо, що герцогиня Сассекська Меган Маркл в липні 2020 року теж перенесла викидень.