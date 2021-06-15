Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Тейге розповіла, що п’ятирічна Луна намалювала метелика на її руці після закінчення дошкільної освіти.

“Наша гарненька маленька дурненька дівчинка відсвяткувала випуск із дошкільного закладу. Сьогодні Луна намалювала на мені цього метелика, і мені здалося, що доречно його залишити назавжди. Я хотіла, щоб майстер перемістив і централізував його через проблеми, які я також обговорюю в терапії, але, врешті-решт, ми вирішили залишити його там, де він був. Трохи недосконалий, трохи неакуратний, але, чорт забирай, він тут, щоб залишитися”, – зазначила Кріссі.

Крім того, звертаючись до своїх прихильників, послідовників і критиків, Тейге написала: “Люблю вас всіх до дрібниць, я дійсно люблю. Навіть якщо ви мене ненавидите, я можу чесно сказати, що я не ненавиджу вас. Я посилаю вам любов”.