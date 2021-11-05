Про це йдеться у матеріалі CNN.

5 листопада у США вийшла в прокат кінострічка “Спенсер.Таємниця принцеси Діани”. Це біографічний драматичний фільм режисера Пабла Лорейна.

В основі сюжету — історія трьох днів з життя принцеси Діани у 1992 році. Саме тоді принцеса вирішила розлучитися з принцом Чарльзом.

Пабло Лорейн, за словами кінорежисерки Клер Метон, надихнувся Стенлі Кубриком – одним із найвпливовіших режисерів в історії кіно. Під час знімання стрічки Лорейн спільно з Крістен Стюарт дивилися кіноадаптацію Кубрика за книгою Вільяма Текерея “Баррі Ліндон”, а також “Механічний апельсин” того ж режисера.

Також Метон сказала, що режисер “Спенсера” був зацікавлений у чомусь більшому та сучасному, ніж “Різдво з королівськими постатями”. Він показав у фільмі дослідження того, що стоїть за важкими рішеннями, реальне життя.

У цій стрічці важливу роль відіграє інтимний жіночий портрет королівської постаті. Такі сцени фільмувалися здебільшого на 16-мілліметрову камеру, яка захоплювала кожен жест та погляд Стюарт. Це допомогло показати світ таким, яким його бачила принцеса Діана.

“Я ніколи не була так близько до акторки з камерою. Я навіть боялася, що торкнуся її під час перегляду. Це стало головною темою фільму – роздуми Діани щодо того, щоб сховатися та закритися, але водночас постійно бути в полі зору. Крістен Стюарт показала, як Діана розкриває себе саме такою та залишається вільною”, – сказала Метон.

Також Метон відзначила акторську майстерність самої Стюарт.

“Ми все знаємо про Діану, але питання у тому, як відчувати ці погляди та напруженість королівських традицій. Для мене візуально це було проблемою. Крістен Стюарт дивовижно зіграла свою роль. Мені дуже сподобалося, як багато граней образу принцеси вона передала та показала, ніби була поруч з Діаною – це щось щире та веселе”, – поділилася вона.

В Україні фільм “Спенсер” вийде у кінотеатрах 9 грудня.