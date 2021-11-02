Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Обраницю акторки звуть Ділан Меєр, з нею Стюарт зустрічається вже два роки. Ще рік тому зірка “Сутінків” зізналася, що хоче взяти шлюб зі своєю дівчиною.

“Ми одружимося, ми обов’язково зробимо це. Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію, тому я думаю, що дуже чітко сформулювала цей запит, і вона чудово впоралася з цим. Ми одружимося, так”, – зізналась Крістен Стюарт.

31-річна акторка зізналася: “З двома дівчатами ніколи не знаєш, хто виконає якусь дивну гендерну роль. Ми не робимо цього і не думаємо про це в таких термінах. Вона просто перейняла ініціативу і зробила це. Це було так мило!”.

Ділан Меєр — письменниця та акторка, відома за фільмами “Мокси” (2021), “Рокове дно” (2019) та “Міс 2059” (2016).

Меєр і Стюарт познайомилися 8 років тому, але їх шляхи швидко розійшлися. 6 років потому вони знову зустрілися, і цього разу, як зізналася зірка “Сутінків”, вона не хотіла більше відпускати цю жінку.

“У день, коли я зустріла її, усі ставки були зняті”, — сказала Крістен Стюарт. “Я тоді подумала: “Де я була і як я могла тебе не знати?”