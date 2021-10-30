Про це повідомило американське видання Variety.

Акторка Крістен Стюарт стане і режисеркою, і сценаристкою свого дебютного повнометражного фільму за мотивами мемуарів американської письменниці Лідії Юкнавіч.

Зараз Стюарт з помічниками вже проводить кастинги. Крістен зізналась, що дуже захоплена процесом, адже ідею виношували довго.

“Я розповідала про цей проєкт ще задовго до того, як він хоч трохи став реальним. Але тепер все по-справжньому, ми з командою займаємось підбором акторів і шукаємо нашу Лідію Юкнавич”, – поділилась Крістен Стюарт.

Крім цього, Стюарт також шукає потенційних інвесторів фільму, але запевнила, що їй не потрібний великий бюджет, адже “це буде маленький фільм”. Сама Крістен Стюарт не планує зніматись у фільмі, але зізналась, що хоітла б взяти участь в такому проєкті, коли була молодшою.