Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Variety.
В рамках промо-кампанії майбутнього фільму “Спенсер”, в якому Стюарт зіграла головну роль, акторку запитали, чи хотіла б вона зіграти Джокера у всесвіті фільмів Метта Рівза, на що та відповіла ствердно.
“Мені подобається енергія, яка стоїть за цим. Це дійсно добре зроблено. Я відчуваю, що, може бути, ми й не забігаємо вперед, але мені це подобається. Розберімося з іншим. Я б точно зіграла божевільну, страшливу персону”, – зазначила Стюарт.
Водночас Крістен додала, що це не найпривабливіша пропозиція, яку вона б хотіла отримати, але це і не категоричне “ні”.
Зазначимо, що Стюарт і Паттінсон довгі роки були колегами по фільму “Сутінки”, а також деякий час зустрічалися.
- Раніше студія Warner Bros. Pictures представила головний трейлер фільму режисера Метта Рівза “Бетмен” із Робертом Паттінсоном у головній ролі.