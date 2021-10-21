Американська акторка Крістен Стюарт зізналася, що їй було б цікаво зіграти Джокера у фільмі "Бетмен" з Робертом Паттінсоном.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Variety.

В рамках промо-кампанії майбутнього фільму “Спенсер”, в якому Стюарт зіграла головну роль, акторку запитали, чи хотіла б вона зіграти Джокера у всесвіті фільмів Метта Рівза, на що та відповіла ствердно.

“Мені подобається енергія, яка стоїть за цим. Це дійсно добре зроблено. Я відчуваю, що, може бути, ми й не забігаємо вперед, але мені це подобається. Розберімося з іншим. Я б точно зіграла божевільну, страшливу персону”, – зазначила Стюарт.

Водночас Крістен додала, що це не найпривабливіша пропозиція, яку вона б хотіла отримати, але це і не категоричне “ні”.

Зазначимо, що Стюарт і Паттінсон довгі роки були колегами по фільму “Сутінки”, а також деякий час зустрічалися.