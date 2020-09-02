Кліп опубліковано на YouTube-каналі DisneyMusicVEVO.
Крістіна Агілера представила нову версію саундтреку Reflection до фільму “Мулан” від Disney який вже наступного тижня вийде на екрани українських кінотеатрів.
Також було презентовано кліп на пісню. Його режисером виступила Нікі Каро, авторка фільму “Мулан”.
В ролику поєднані кадри зі зйомок з самою співачкою, вдягненою в казкову довгу сукню, та кадри зі стрічки.
Як відомо, у 1998 році Агілера серед інших вокалістів брала участь у записі саундтреків до оригінального мультфільму “Мулан”. Тоді їй було 18 років.
Пісня “Reflection” у її виконанні була випущена в червні 1998 року і попала в чарт Billboard Adult Contemporary під номером 15.
Кліп на пісню версії 1998 року був побудований за схожим принципом — кадри з юною співачкою компонувалися зі сценами з мультфільму. При цьому, на відміну від нового кліпу, відбувалася постійна зміна локацій.
- Як відомо, раніше Disney відмовилася від прем’єри стрічки “Мулан” у кінотеатрах тих країн, де вже запущено її стрімінгову платформу Disney+. В Україні фільм буде презентований у кінотеатрах 10 вересня.
- Напередодні Disney презентувала новий тизер довгоочікуваного фільму.
- У серпні вийшов кліп на пісню Loyal Brave True для фільму “Мулан” у виконанні Крістіни Агілери.