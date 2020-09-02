Відома американська співачка Крістіна Агілера презентувала кліп на пісню Reflection для нового фільму "Мулан". В ньому показані кадри довгоочікуваної стрічки.

Кліп опубліковано на YouTube-каналі DisneyMusicVEVO.

Крістіна Агілера представила нову версію саундтреку Reflection до фільму “Мулан” від Disney який вже наступного тижня вийде на екрани українських кінотеатрів.

Також було презентовано кліп на пісню. Його режисером виступила Нікі Каро, авторка фільму “Мулан”.

В ролику поєднані кадри зі зйомок з самою співачкою, вдягненою в казкову довгу сукню, та кадри зі стрічки.

Як відомо, у 1998 році Агілера серед інших вокалістів брала участь у записі саундтреків до оригінального мультфільму “Мулан”. Тоді їй було 18 років.

Пісня “Reflection” у її виконанні була випущена в червні 1998 року і попала в чарт Billboard Adult Contemporary під номером 15.

Кліп на пісню версії 1998 року був побудований за схожим принципом — кадри з юною співачкою компонувалися зі сценами з мультфільму. При цьому, на відміну від нового кліпу, відбувалася постійна зміна локацій.