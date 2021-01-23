Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначається, що Нолан навряд чи буде знову працювати з Warner Bros. на тлі подій проблемного 2020 року. Йдеться про складний реліз “Тенета”, прем’єру якого через епідемію коронавірусу перенесли з літа 2020 року на осінь. Через це “Тенет” не впорався з касовими зборами, зібравши всього 57,9 мільйона доларів в США і 363,1 мільйона доларів по всьому світу.

За даними джерел, причиною розриву співпраці Нолана зі студією також є невдоволення режисера рішенням студії про випуск фільмів одночасно в кінотеатрах і на стрім-сервісі HBO Max.

Нолан говорив, що це рішення приймалося без його участі.

“Навколо цього розгорілася така дискусія, тому що вони нікому нічого не сказали. У 2021 року вони випускають фільми одних з кращих світових кіномитців, з одними з найголовніших світових зірок, деякі з них роками працювали над ними, вклали в них всю душу і створили їх для великого екрану. Ці проєкти призначені для максимально широкої аудиторії… І тепер їх використовують як приманку для стрімінгового сервісу, зовсім нового, без будь-яких обговорень. Тому виникають численні суперечки. Це дуже, дуже, дуже, дуже неприємно”, – говорив він в грудні в інтерв’ю Entertainment Tonight.