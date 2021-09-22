Про це Adidas повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Придбати кросівки від бренду Каньє Веста Yeezy та Adidas можна з 23 вересня на сайті на Yeezy Supply.
Ексклюзив підготували спеціально для осінньо-зимового сезону.
Яскраво жовті кросівки з кремовим обідком навколо щиколотки зроблені з теплого трикотажного матеріалу.
Над підошвою є невелике вглиблення, а між підошвою й устілкою видно проріз. Цікаво, що розмір взуття видно на зовнішній стороні кросівок. Ціна поки невідома.
Користувачі Інтернету на нову модель реагують по-різному. Комусь подобається, але є й ті хто відверто критикує.
“Це не 1 квітня?”, “Що за чортівня? Адідас, зупинись, будь ласка”, “Чорт, Адідас, ти втратив розум”, – пишуть користувачі соцмереж.
- Нагадаємо, що з 6 вересня розпочався продаж трьох моделей Yeeze Slide з нетрадиційним дизайном, створених у колаборації бренду Adidas та репера Каньє Веста.
- У травні 2020 року Каньє Вест випустив нові кросівки. У мережі їх порівняли з хінкалями.