Нові кросівки, створені у колаборації Каньє Веста Yeezy та Adidas, надійдуть в продаж завтра - 23 вересня.

Про це Adidas повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Придбати кросівки від бренду Каньє Веста Yeezy та Adidas можна з 23 вересня на сайті на Yeezy Supply.

Ексклюзив підготували спеціально для осінньо-зимового сезону.

Яскраво жовті кросівки з кремовим обідком навколо щиколотки зроблені з теплого трикотажного матеріалу.

Над підошвою є невелике вглиблення, а між підошвою й устілкою видно проріз. Цікаво, що розмір взуття видно на зовнішній стороні кросівок. Ціна поки невідома.

Користувачі Інтернету на нову модель реагують по-різному. Комусь подобається, але є й ті хто відверто критикує.

“Це не 1 квітня?”, “Що за чортівня? Адідас, зупинись, будь ласка”, “Чорт, Адідас, ти втратив розум”, – пишуть користувачі соцмереж.