Італійський стрітвір-бренд Off-White випустив незвичайну пару взуття, що містить кросівки й туфлі дербі як одну пару.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Бренд американського модельєра, художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton Вірджила Абло Off-White презентував оригінальну пару взуття з назвою “Half-Half”. Вона складається з кросівок та туфель дербі як однієї пари.

Кросівки виконані у білому кольорі, а дербі — в чорному, на одному з них є бирка, а на іншому — червоний язичок.

При цьому модель має однакову підошву, тож ходити в різному взуття не складе труднощів. Підошва зроблена з гуми синього кольору й оздоблена ззаду логотипом Off-White.

Наразі “Half-Half” можна придбати на сайті магазину SSENSE. Вони коштують $605.