Про це повідомляє видання Hypebeast.
Бренд американського модельєра, художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton Вірджила Абло Off-White презентував оригінальну пару взуття з назвою “Half-Half”. Вона складається з кросівок та туфель дербі як однієї пари.
Кросівки виконані у білому кольорі, а дербі — в чорному, на одному з них є бирка, а на іншому — червоний язичок.
При цьому модель має однакову підошву, тож ходити в різному взуття не складе труднощів. Підошва зроблена з гуми синього кольору й оздоблена ззаду логотипом Off-White.
Наразі “Half-Half” можна придбати на сайті магазину SSENSE. Вони коштують $605.
- Раніше Вірджіл Абло долучився до благодійного аукціону, організованого музичним гуртом Deviation, щоб зібрати гроші для Black Lives Matter.
- Перед тим він опинився в центрі скандалу за те, що пожертвував всього 50 доларів організації Fempower — на боротьбу з расизмом.