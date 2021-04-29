«Круто й незвично»: актор Елліот Пейдж розповів, як наважився на камінг-аут

34-річний канадський актор Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) розповів, що ще у дитинстві відчував несправедливість та нерозуміння. Рішення про зміну статі він обдумував роками.

Про це актор розповів в інтерв’ю Опрі Вінфрі, фрагментом якого поділився в Instagram.

За словами актора, він розумів, що знаходиться не у своєму тілі ще у підлітковому віці. Ідея змінити стать прийшла вже у зрілому віці. Однак він вирішив обговорити це зі своїм оточенням.

Остаточне рішення Пейдж прийняв у кінці 2020 року. Тоді ж наважився на камінг-аут.

“Це необхідно було зробити саме в цей час, коли трансгендерні люди стикаються з негативною реакцією. В дитинстві я просто не міг зрозуміти, коли мені говорили: “Ні, ти не такий. Ні, ти не можеш бути таким, коли станеш дорослим”. Тепер я, нарешті, повертаюся до того, щоб відчувати себе таким, який я є, і це так круто й незвично”, – розповів актор.

Зараз він вважає, що його місія – допомогти таким же, як він, адже сам колись ховався від оточення й самого себе.

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