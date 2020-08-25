Про це пише Deadline.

Зазначається, що права на проєкт придбала продюсерська компанія Project X Entertainment, яка на даний момент займається розробкою хоррора “Крик 5”.

Дата релізу, як і акторський склад, поки не розголошуються.

За даними видання, перезапуск “Божевільного професора” є хорошою ідеєю, так як на тлі епідемії коронавірусу глядачі більше хочуть комедій, ніж трилерів.

Нагадаємо, оригінальна версія “Божевільного професора” вийшла в 1963 році, тоді як однойменний фільм з Едді Мерфі в головних ролях теж є ремейком. За сюжетом, дуже товстий і смішний професор працює над засобом для схуднення. Отримавши потрібний склад, він відчуває його на собі і перетворюється в популярного актора Едді Мерфі. Цікаво, що Едді Мерфі зіграв у фільмі сім ролей.