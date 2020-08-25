Про це пише Deadline.
Зазначається, що права на проєкт придбала продюсерська компанія Project X Entertainment, яка на даний момент займається розробкою хоррора “Крик 5”.
Дата релізу, як і акторський склад, поки не розголошуються.
За даними видання, перезапуск “Божевільного професора” є хорошою ідеєю, так як на тлі епідемії коронавірусу глядачі більше хочуть комедій, ніж трилерів.
Нагадаємо, оригінальна версія “Божевільного професора” вийшла в 1963 році, тоді як однойменний фільм з Едді Мерфі в головних ролях теж є ремейком. За сюжетом, дуже товстий і смішний професор працює над засобом для схуднення. Отримавши потрібний склад, він відчуває його на собі і перетворюється в популярного актора Едді Мерфі. Цікаво, що Едді Мерфі зіграв у фільмі сім ролей.
- Відомі актори Вілл Сміт і Кевін Харт зіграють головні ролі в римейку комедії 1987 року “Літаком, поїздом і автомобілем”.