Про це інформує Rolling Stone.

Майбутня біографічна кінострічка називатиметься “Back to black”, вона має на меті простежити шлях Емі Вайнгауз від дівчини з Камден до знаменитості. Уже відома виконавиця головної ролі у фільмі режисерки Сем Тейлор-Джонсон: Емі зіграє акторка “Індустрії” Маріса Абела.

“І для Лондона. Це для Лондона. Тому що Камден-Таун не горить”, – написала Абела під фотографією в Instagram, на якій вона стоїть перед гігантським муралом Вайнгауз. “Я люблю тебе, Емі”.

Цитата взята з промови покійної співачки на церемонії вручення премії “Греммі” у 2008 році, де вона виграла “Пісню року” за “Rehab” зі свого альбому “Back to Black”. Завершуючи свою промову, Вайнгауз присвятила нагороду своєму рідному місту Камдену, району Лондона, який раніше того року охопила пожежа, кричачи: “Це для Камдена”.

Перші знімки для фільму показують Абелу у фірмовому стилі Вайнгауз: з пірсингом на обличчі та культовою зачіскою.

“Мій зв’язок з Емі почався, коли я закінчила коледж і часто “зависала” в творчо різноманітному лондонському районі Камден”. – говорить Абела. – “Я вперше побачила її виступ на шоу талантів у джаз-клубі Ронні Скотта в Сохо, і одразу було очевидно, що вона не просто “талант”… вона була генієм”.

Акторка додала, що дуже схвильована можливістю реалізувати унікальну та трагічну історію Емі в кіно, супроводжувану найважливішою частиною її спадщини – її музикою. “Я повністю усвідомлюю свою відповідальність, разом зі своїм співавтором по сценарію – Меттом Грінхолом – я створю фільм, який ми всі будемо любити та плекати вічно”.