Куртка персонажа Росомахи з фільму "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" продається на аукціоні для підтримки Акторського фонду.

Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Doyle.

Куртку з широким загостреним коміром і загостреною деталлю на манжеті виставив на продаж актор Г’ю Джекман.

Ймовірна ціна лота становить 2-3 тисячі доларів.

За даними Deadline, крім куртки Росомахи на аукціоні в підтримку Акторського фонду було виставлено багато пам’ятних речей з фільмів.

Серед них – банджо, підписане Стівом Мартіном, колекція підписаних книг від Джулі Ендрюс, пара окулярів Елтона Джона, лімітована копія сценарію “Абатства Даунтон” в шкіряній палітурці, підписана режисером, сценаристом, продюсером і акторами, чоботи, джинси і футболка від Брюса Спрінгстіна та інше.