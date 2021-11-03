Про це повідомляє Vanity Fair.
Починаючи з 8 листопада шанувальники серіалу зможуть зробити запит на бронювання на одну ніч у “Квартирі Керрі”.
Копію тієї самої однокімнатної оселі створили Airbnb та студія Warner Bros всередині реального нью-йоркського цегляного будинку. Щоправда, він розташований не в Челсі, а у Верхньому Іст-Сайді. Вартість — лише 23 долари за ніч (близько 600 гривень).
В інтер’єр квартири інтегрували багато речей, пов’язаних із життям головної героїні серіалу. Наприклад, старий телефон біля ліжка, предмети одягу в гардеробі, шкіряне крісло, старий Macbook.
Сара Джесіка Паркер відвідала відтворену квартиру. Каже, що апартаменти мають дуже реалістичний вигляд.
“Розмір, шари фарби, телефонні лінії, загнані фарбою в стіни та ліпнину, радіатор — все це дуже схоже на Нью-Йорк. У таких квартирах є незаперечна чарівність. Керрі мудро робила, що трималася за це”, — прокоментувала акторка.
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