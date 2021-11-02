Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

“Кримінальне чтиво” — це другий повнометражний фільм Тарантіно. Він був випущений студією Miramax у 1994 році. Стрічка отримала “Золоту пальмову гілку” та “Оскар”.

Тепер сім вирізаних сцен стрічки будуть виставлені на NFT-аукціоні OpenSea разом із рукописним сценарієм та аудіо коментарями до нього.

“Я радий презентувати ці ексклюзивні сцени з “Кримінального чтива“ шанувальникам. Секретна мережа та секретні NFT відкривають абсолютно новий світ, який об’єднує фанатів та артистів, і я схвильований бути частиною цього”, — сказав Тарантіно.

Нагадаємо, NFT-токен або невзаємозамінний токен — унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й надає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та решту подібних цифрових товарів. Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дає змогу власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.

Доступ до контенту Тарантіно отримають покупці NFT-лотів, які матимуть можливість залишитися анонімними. Ймовірно, не буде розкрито і вартість угоди.