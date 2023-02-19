Про це інформує МКІП.
Повідомляється, що під батутою головного диригента оркестру Луїджі Гаджеро в програмі були представлені українські композитори: Максим Березовський та Борис Лятошинський, а також, народжений в Києві, Рейнгольд Глієр. Симфонія №3 Б. Лятошинського у виконанні Kyiv Symphony Orchestra стала посланням миру, яке прозвучало на фестивалі.
“Це була дуже символічна програма: та сама перша українська симфонія Березовського, яка має незабутню свіжість “першого кохання”. Щодо Симфонії №3 Лятошинського, то Сталін змусив його переписати останню частину (очевидно, злочинний дух диктатора не міг погодитися з тим посланням миру та людського братерства, яке український композитор хотів висловити), тож ми зіграли саме першу версію твору, яку композитору після осуду не дозволили більше ні виконувати, ні слухати” – поділився головний диригент та артдиректор Kyiv Symphony Orchestra Луїджі Гаджеро.
Зазначено, що всесвітньо відомий “Концерт для арфи з оркестром” Р. Глієра Kyiv Symphony Orchestra виконував разом з арфісткою Філармонічного оркестру Гран-Канарії Кетрін Мейер.
Також додається, що міжнародний музичний фестиваль на Канарських островах проходить з 1985 року та традиційно відкриває музичний сезон у Європі. Цьогоріч в події взяли участь живі легенди класичної музики — ВВС Philharmonic Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino, Chamber Orchestra of Europe, Тон Коопман. Концерти Kyiv Sypmphony Orchestra пройшли у повних залах.
За словами CEO Kyiv Symphony Orchestra Олександра Зайцева, українська академічна музика сьогодні інтегрована у світовий ландшафт як завдяки її великим композиторам, так і майстерності та високому професійному рівню оркестрантів. “Ми продовжуємо тримати культурний фронт — адже на цьому фестивалі ми виконували суто українську програму, що для європейської публіки стало дебютом”, — прокоментував він.
Разом із заявленими творами оркестр також познайомив публіку із “Мелодією” в обробці Мирослава Скорика у виконанні концертмейстера Віктора Глибочану та арфістки Катрін Мейер і увертюрою Миколи Лисенка до опери “Тарас Бульба”. Наприкінці кожного концерту звучав гімн України.
- Сучасна Україна творилася упродовж віків. Усе, що ми маємо на сьогодні, є результатом і сукупністю багатьох чинників і подій. Патріотична інтелігенція протягом всієї історії виборювала країну. Зокрема українська література.