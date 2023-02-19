З 9 по 11 лютого Kyiv Symphony Orchestra виступив з трьома концертами на 39-му Festival de Música de Canarias — фестивалі, визнаному одним з міжнародних еталонів у світі класичної музики. Український оркестр мав честь закривати його програму 3-ою симфонією Бориса Лятошинського "Мир переможе війну" і, за словами організаторів, став "бастіоном цивілізації та колективної гідності" на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це інформує МКІП.

Повідомляється, що під батутою головного диригента оркестру Луїджі Гаджеро в програмі були представлені українські композитори: Максим Березовський та Борис Лятошинський, а також, народжений в Києві, Рейнгольд Глієр. Симфонія №3 Б. Лятошинського у виконанні Kyiv Symphony Orchestra стала посланням миру, яке прозвучало на фестивалі.

“Це була дуже символічна програма: та сама перша українська симфонія Березовського, яка має незабутню свіжість “першого кохання”. Щодо Симфонії №3 Лятошинського, то Сталін змусив його переписати останню частину (очевидно, злочинний дух диктатора не міг погодитися з тим посланням миру та людського братерства, яке український композитор хотів висловити), тож ми зіграли саме першу версію твору, яку композитору після осуду не дозволили більше ні виконувати, ні слухати” – поділився головний диригент та артдиректор Kyiv Symphony Orchestra Луїджі Гаджеро.

Зазначено, що всесвітньо відомий “Концерт для арфи з оркестром” Р. Глієра Kyiv Symphony Orchestra виконував разом з арфісткою Філармонічного оркестру Гран-Канарії Кетрін Мейер.

Також додається, що міжнародний музичний фестиваль на Канарських островах проходить з 1985 року та традиційно відкриває музичний сезон у Європі. Цьогоріч в події взяли участь живі легенди класичної музики — ВВС Philharmonic Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino, Chamber Orchestra of Europe, Тон Коопман. Концерти Kyiv Sypmphony Orchestra пройшли у повних залах.

За словами CEO Kyiv Symphony Orchestra Олександра Зайцева, українська академічна музика сьогодні інтегрована у світовий ландшафт як завдяки її великим композиторам, так і майстерності та високому професійному рівню оркестрантів. “Ми продовжуємо тримати культурний фронт — адже на цьому фестивалі ми виконували суто українську програму, що для європейської публіки стало дебютом”, — прокоментував він.

Разом із заявленими творами оркестр також познайомив публіку із “Мелодією” в обробці Мирослава Скорика у виконанні концертмейстера Віктора Глибочану та арфістки Катрін Мейер і увертюрою Миколи Лисенка до опери “Тарас Бульба”. Наприкінці кожного концерту звучав гімн України.