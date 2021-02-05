36-річний Се Тянжун одного разу вирішив, що йому комфортніше “зустрічатися” із секс-лялькою, ніж з реальними жінками. Тому він познайомив свою обраницю Моті з батьками, а через рік одружився з нею. Тепер чоловік повідомив, що у їхній сім’ї поповнення.

Про це повідомляє видання Folkspaper.

Зазначається, що на церемонії заручин були присутні друзі та рідні пари.

У 2021 році пара вирішила, що їм потрібна дитина. Очевидно, лялька не змогла народити, тому Се купив “немовля” в іграшковому магазині. Тепер чоловік та дружина доглядають за первістком разом.

Чоловік зізнався, що за увесь час стосунків із Моті він не наважився зайнятися сексом із нею та навіть поцілувати. Се розповів, що таким чином може зіпсувати її зовнішній вигляд та зробити коханій боляче. Але дітей йому дуже хотілося.

Тепер Се, Моті та їхнє “немовля” живуть втрьох. З іменем “новонародженого” подружжя поки не визначилося.