Про це знаменитість повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Так, співачка довірилася майстрові  голлівудської тату-студії Shamrock Social Club. Мадонна вирішила зробити лаконічне татуювання, яке присвятила своїм дітям.

На зап’ясті зірки вивели надпис “L R D M S E”. Абревіатура означає перші букви імен дітей співачки – Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі, Стелла та Естер.

“Перший надпис”, – написала Мадонна.

Шанувальники засипали співачку компліментами та зазначили, що це татуювання має глибокий зміст.

  • Популярна співачка Мадонна приміряла капелюхи українського бренду Ruslan Baginskiy. Так, співачка позує в індивідуальній кепці baker boy RB, прикрашеній кристалами, і вовняній кепці з колекції FW.
  • Також Мадонна розповіла, що зніме фільм про своє життя та кар’єру. Він стане її третьою режисерською роботою. Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.