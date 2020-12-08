Про це знаменитість повідомила на своїй Instagram-сторінці.
Так, співачка довірилася майстрові голлівудської тату-студії Shamrock Social Club. Мадонна вирішила зробити лаконічне татуювання, яке присвятила своїм дітям.
На зап’ясті зірки вивели надпис “L R D M S E”. Абревіатура означає перші букви імен дітей співачки – Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі, Стелла та Естер.
“Перший надпис”, – написала Мадонна.
Шанувальники засипали співачку компліментами та зазначили, що це татуювання має глибокий зміст.
- Популярна співачка Мадонна приміряла капелюхи українського бренду Ruslan Baginskiy. Так, співачка позує в індивідуальній кепці baker boy RB, прикрашеній кристалами, і вовняній кепці з колекції FW.
- Також Мадонна розповіла, що зніме фільм про своє життя та кар’єру. Він стане її третьою режисерською роботою. Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.