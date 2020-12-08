Відома 62-річна американська співачка Мадонна зважилася на важливий крок. Зірка зробила символічне татуювання на руці.

Про це знаменитість повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Так, співачка довірилася майстрові голлівудської тату-студії Shamrock Social Club. Мадонна вирішила зробити лаконічне татуювання, яке присвятила своїм дітям.

На зап’ясті зірки вивели надпис “L R D M S E”. Абревіатура означає перші букви імен дітей співачки – Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі, Стелла та Естер.

“Перший надпис”, – написала Мадонна.

Шанувальники засипали співачку компліментами та зазначили, що це татуювання має глибокий зміст.