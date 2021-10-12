Американська співачка та авторка пісень Лана Дель Рей вже місяць не користується соціальними мережами.

Про це повідомляють #Букви.

Місяць тому, 12 вересня, американська співачка Лана дель Рей (справжнє ім’я Елізабет Вулрідж Ґрант) заявила, що видалить облікові записи у соцмережах, оскільки прагне більшої конфіденційності та хоче зосередитися на інших інтересах.

Як сповіщав INSIDER, 11 вересня вона опублікувала три хвилинне відео з поясненнями на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема Лана дель Рей сказала, що планує деактивувати свої облікові записи в соціальних мережах тому, що у неї “так багато інших інтересів та інших завдань”, які вимагають конфіденційності.

Вона також пояснила, що хоче зберегти своє коло близьких та продовжувати розвивати інші навички та інтереси.

Співачка запевнила, що продовжуватиме займатися музикою та підтвердила, що працює над випуском поетичних книг та альбому розмовного матеріалу.

Вона також згадала про майбутній альбом “Blue Banisters”, реліз якого заплановано на 22 жовтня.

“Я хочу подякувати вам за всю підтримку, і я сподіваюся, що вам сподобається запис”, – сказала співачка.

Наприкінці свого відео Дель Рей вкотре наголосила, що хоче більше приватності.

Станом на сьогодні, 12 жовтня, її облікові записи в Instagram та Twirrer все ще неактивні.