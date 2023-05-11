Відповідне відео опубліковане на її YouTube-каналі.
Трек увійшов до її останнього альбому Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.
У чорно-білому кліпі можна побачити Лану в образах таких голлівудських зірок, як Мерилін Монро та Елізабет Шорт. Крім того, у Candy Necklace присутній відомий американський режисер Джон Вотерс.
“… всі ці жінки, як і я, змінювали ім’я, зачіски й ніби падали в різні зміїні нори. Тож суть у тому, щоб винести з цього урок для себе й самій не впасти в цю нору”, — сказала Лана.
Зауважимо, що альбом Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd — це дев’ятий студійний альбом артистки, що вийшов 24 березня 2023 року.
Критики вже назвали його однією з найкращих робіт Лани. Крім того, він став найбільш продаваним вініловим альбомом 2023 року.
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