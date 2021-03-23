Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
За словами співачки, альбом вийде 1 червня.
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Як повідомляє видання Vulture, в Stories Дель Рей опублікувала скріншот заголовка матеріалу видання Harper’s Bazaar, в якому її звинуватили в культурній апроприації і недостатній інклюзивності.
“Просто хочу ще раз подякувати за “добрі” статті і нагадування про те, що моя кар’єра побудована на культурній апроприації і романтизації домашнього насильства. Я продовжу кидати виклик цим думкам в моєму новому альбомі Rock Candy Sweet, який вийде 1 червня”, – прокоментувала співачка статтю.
- 19 березня Лана Дель Рей представила новий студійний альбом під назвою “Chemtrails Over the Country Club”.