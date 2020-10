Американська співачка Лана Дель Рей випустила нову пісню Let Me Love You Like a Woman. Сингл увійде до майбутнього нового альбому виконавиці.

Прем’єра синглу відбулася на YouTube-каналі співачки.

Let Me Love You Like a Woman — перший сингл з майбутнього альбому Лани Дель Рей Chemtrails Over the Country Club.

Співавтором і продюсером синглу виступив Джек Антонофф. Він також працював над попереднім альбомом співачки Norman F**king Rockwell.