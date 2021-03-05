Американська співачка Лана Дель Рей зізналася, що після смерті своєї колеги Емі Вайнгауз хотіла піти з музики.

Про це повідомляє People.

За словами співачки, перед смертю Вайнгауз, в 2011 році, вона тільки переїхала до Лондона. А в день, коли стало відомо про загибель Емі, Лана отримала першу рецензію на свою творчість, а саме на пісню “Video Games”.

“Я відчувала почуття радості всього десять секунд. Потім звідусіль, з усіх телевізорів прозвучало, що Емі померла у себе вдома. Я не могла в це повірити, ні. Всі за цим спостерігали, як загіпнотизовані, але особисто я відчула, що більше не хочу співати”, – зізналася співачка.

Однак через рік після смерті Вайнгауз Дель Рей випустила альбом “Born to Die”. Він зайняв 2-е місце в Billboard 200 в лютому 2012 року і з тих пір знаходиться в чартах.

Нагадаємо, що Вайнгауз померла 23 липня 2011 року в віці 27 років від алкогольного отруєння.