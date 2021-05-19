Данський режисер Ларс фон Трієр зніме продовження свого серіалу "Королівство", який виходив у середині 1990-х.

Про це повідомляє американський портал Variety.

Зйомки почнуться влітку 2021 року. У проєкті візьмуть участь деякі актори з перших сезонів, а також приєднаються нові. Наприклад, Боділ Йергенсен, Гіта Нербі, Ніколас Бро, Петер Мюгінд і Серен Пільмарк. Повний акторський склад оголосять пізніше.

Йергенсен зіграє жінку на ім’я Карен, яка ходить уві сні й одного разу випадково опиняється перед лікарнею “Королівство”.

Жінка стикається з привидами установи, таємничим поєднанням жахливого і смішного, буденного і незрозумілого. Героїня має шукати відповіді на загадки та врятувати лікарню від руйнування.

Сценарій продовження режисер написав разом зі своїм співавтором Нільсом Верселя – вони працювали над першими сезонами проєкту. Продюсером третього сезону стала Луїза Вест, а виробництвом займаються компанії Zentropa, NENT і DR.

Новий сезон “Королівства” буде складатися з п’яти епізодів, реліз заплановано на 2022 рік.