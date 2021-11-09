Про це повідомляють #Букви.
Цього року лауреатами події стали Емі Шеральд, К’янде Вайлі та Стівен Спілберг.
В Instagram-акаунті Gucci зазначили, що художник К’янде Вайлі відомий яскравими та великомасштабними картинами афроамериканців, які стали знаковими в історії західного мистецтва.
Зокрема, дім моди опублікував одне з найвідоміших полотен Вайлі – портрет 44-го президента США Барака Обами. Політик зображений серед рясної зелені. Цей портрет Обами, датований 2018 роком, вважається одним з найвідоміших у світі.
- Раніше повідомлялося, що голлівудський актор, зірка комедії “Сам удома” Маколей Калкін взяв участь у показі колекції Gucci Love Parade.