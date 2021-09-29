Легендарний баскетболіст Леброн Джеймс заявив, що зробив щеплення проти коронавірусу, хоча спочатку скептично ставився до вакцинації.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Джеймс зазначив, що він досліджував вакцину перед тим, як отримати її.

“Раніше я дуже скептично ставився до вакцини, але, провівши власне дослідження, зрозумів, що це потрібно не тільки мені, а й моїм друзям. Тому я вирішив вакцинуватися. Все, що я говорю, я говорю лише про себе і свою сім’ю. Я не кажу про інших людей, не кажу, що їм робити”, – пояснив баскетболіст.

Повідомляється, що 90% гравців НБА були вакциновані до початку нового сезону, який стартує 19 жовтня. НБА не вимагає, щоб гравці отримували вакцину, але вони будуть підкорятися місцевим протоколам охорони здоров’я.

Наприклад, Нью-Йорк вимагає, щоб люди старше 12 років мали хоча б одну дозу вакцини для відвідування заходів в приміщенні, включаючи спортивні заходи, в той час як вболівальники в Сан-Франциско не можуть відвідувати заходи в приміщенні, якщо вони не були повністю щеплені.