Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Джеймс зазначив, що він досліджував вакцину перед тим, як отримати її.
“Раніше я дуже скептично ставився до вакцини, але, провівши власне дослідження, зрозумів, що це потрібно не тільки мені, а й моїм друзям. Тому я вирішив вакцинуватися. Все, що я говорю, я говорю лише про себе і свою сім’ю. Я не кажу про інших людей, не кажу, що їм робити”, – пояснив баскетболіст.
Повідомляється, що 90% гравців НБА були вакциновані до початку нового сезону, який стартує 19 жовтня. НБА не вимагає, щоб гравці отримували вакцину, але вони будуть підкорятися місцевим протоколам охорони здоров’я.
Наприклад, Нью-Йорк вимагає, щоб люди старше 12 років мали хоча б одну дозу вакцини для відвідування заходів в приміщенні, включаючи спортивні заходи, в той час як вболівальники в Сан-Франциско не можуть відвідувати заходи в приміщенні, якщо вони не були повністю щеплені.
- Напередодні легенда Національної баскетбольної асоціації (НБА) Карім Абдул-Джаббар закликав зобов’язати баскетболістів вакцинуватися проти коронавірусу, або відсторонити їх від гри.