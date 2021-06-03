Про це повідомляє журнал People.

“У той час як деякі країни світу відкривають кордони, інші ще не готові. Тому, поки ми не підтвердимо всі глобальні дати, ми повинні перенести шоу “Chromatica Ball” на літо 2022 року”, – заявила Леді Гага.

Тур пройде в підтримку останнього альбому Гаги “Chromatica”, реліз якого був відкладений через пандемію і відбувся в кінці травня 2020 року. Спочатку тур планувався на літо 2020 року, але був перенесений на 2021 рік.

Хоча тур знову перенесли, Гага та її продюсер наразі працюють над альбомом реміксів за участю Ріни Саваяма, Чарлі XCX та інших.