Ролик опубліковано на Youtube-каналі співачки.

Гага зазначила, цей кліп — “поезія болю”, справжня історія, яка була з нею в минулому.

Гага подякувала режисеру Тарсему Дхандвару Сінгху, який працював над створенням кліпу.

За словами співачки, режисер виношував ідею цього кліпу 25 років, і врешті-решт реалізував після того, як поділився задумом з нею і їхні задуми співпали.

Користувачі соцмереж побачили у кліпі безліч посилань до інших художніх творів.

Зокрема, кліп нагадав фільм “Колір граната” режисера Сергія Параджанова, який розповідає про середньовічного поета.

У кліпі можна знайти не тільки схожі кадри, а й написи вірменською.

Також знайшли і посилання до гри “Відьмак” — на шиї одного з героїв кліпу висить Відьмачий медальйон школи Вовка.

Це, до речі, помітили і творці гри.

“Ласкаво просимо до нашої родини, відьмак”, — написали вони в коментарі під кліпом співачки.

Welcome to the family, witcher 😉 pic.twitter.com/ZWQoa6PzVN

— The Witcher (@witchergame) September 18, 2020