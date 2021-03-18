Американська співачка Леді Гага закохана до нестями у свого партнера, підприємця та інвестора Майкла Поланскі, з яким вона працювала в Instagram у лютому 2020 року, і хоче завести дітей.

Про це повідомляє портал ET.

“Вона говорила своїм друзям, що хоче завершити кілька проєктів, а потім зайнятися стосунками. Гага хоче коли-небудь мати дітей і бачить своє майбутнє з Майклом”, – говорить джерело видання.

У квітні минулого року Гага сказала журналу InStyle, що вона хоче заміж і дітей.

“Я скажу, що дуже була б рада мати дітей. Я з нетерпінням чекаю можливості стати мамою. Хіба це не диво, що ми можемо таке зробити? Ми можемо утримати людину всередині себе та виростити її, а потім вона з’являється на світ”, – сказала співачка.

У січні 2021 року знайомий пари на умовах анонімності повідомив ET, що Гага дуже задоволена стосунками з Поланскі.

“Він відрізняється від інших хлопців, з якими вона зустрічалася в до цього, тому що він дуже милий і люблячий, і в ньому відчувається дух олдскульного джентльмена. Вона любить мужніх чоловіків, які беруть на себе ініціативу, і Майкл саме такий. У їхніх стосунках вона почувається принцесою”, – каже джерело.

Проте видання зазначає, що попри кохання молодих людей одне до одного, Гага і Поланскі ще не обговорювали заручини або шлюб.

“Вони не думають, що це станеться найближчим часом. Гага дуже зайнята своєю кар’єрою і зараз не будує планів. Їй просто подобається, коли він поруч”, – додав співрозмовник видання.