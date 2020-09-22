Відео рекламного ролика вже в Мережі.

Про створення аромату Voce Viva повідомляли ще в липні.

Автор аромату – креативний директор П’єрпаоло Піччолі в тандемі з Valentino Beauty.

Парфум Voce Viva від Valentino складається з поєднання італійського бергамота, есенції мандарина, флердоранжа, ноток ванілі і акорду кристального моху.

“Ім’я Леді Гаги є синонімом свободи, самосвідомості і чистого серця. Її участь в цій кампанії піднімає символічну силу проекту на найвищий рівень. Вона – ікона покоління. Транслюється нею послання свободи, пристрасті до мистецтва, прийняття себе і рівності, повністю відповідає духу Valentino. Я дуже гордий тим, що вона з нами”, – розповів про аромат креативний директор будинку П’єрпаоло Піччолі.

Режисером ролика за участю Леді Гаги став Хармоні Корін. Зйомки проходили в Лос-Анджелесі.

В якості саундтреку обрано трек співачки – A Sine From Above.